Чемпионка Игр-1972 подверглась насилию со стороны тренера в 17-летнем возрасте

Четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут пожаловалась на тренера Ренальда Кныша и обвинила его в насилии перед Играми-1972 в Мюнхене. По словам гимнастки, она подверглась сексуальным домогательствам в 17-летнем возрасте, передает «Советский спорт».

«Не знаю, как это назвать по-русски. Molesting... Домогательство. В конечном итоге перед Олимпийскими играми в Мюнхене он меня просто изнасиловал. Это правда. Я живу с этим. Это очень тяжело. Я скрывала это все. Это было очень стыдно. Это произошло в Минске в гостинице «Юбилейная». Прямо перед Олимпийскими играми, когда мне исполнилось 17 лет», — сказала Корбут в программы «Пусть говорят» на Первом канале.

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Она также заявила, что Кныш должен понести наказание.

«Даже когда он в первый раз поехал в Америку, он меня позвал в номер... После этого он перестал куда-либо ездить. Его просто засекли телохранители. Он перестал ездить со мной и практически от меня отказался, думал, что американцы начнут что-то говорить. Это правда. Пусть он говорит что угодно. Надо нести этот грех, который вы сделали. И не только со мной, Ренальд Иванович. Я вас уважаю как тренера, но как человек, извините, вы никто для меня», — заключила Корбут.

Советская гимнастка завоевала три золотые медали на Олимпиаде в Мюнхене и еще одну на Играх-1976 в Монреале.