Британцу Прайсу наложили более 40 швов после нокаута от Поветкина

Британскому боксеру Дэвиду Прайсу после поединка с россиянином Александром Поветкиным за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории свыше 90,7 кг наложили более 40 швов. Кроме того, британец получил перелом носа, сообщает Talksport.

«У меня был сломан нос, было 30 швов во рту и около 12 на бровях. Это была трудная ночь! Я горжусь своим выступлением. Я сделал все, что должен был сделать, и был близок к успеху, прежде чем оказался в нокауте», — сказал Прайс.

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Поветкин в пятом раунде поединка, который состоялся 31 марта в Кардиффе, нокаутировал Прайса и защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что британский боксер готов повторить бой с россиянином.