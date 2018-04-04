Президент «Урала»: предложение Гинера убьет российский футбол

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал заявление главы московского ЦСКА Евгения Гинера, который предложил сделать российские клубы частными и принять закон о запрете выделять им более 25% средств из государственного бюджета. Слова Иванова приводит «Спорт-Экспресс».

«ЦСКА спонсируют госкорпорации. Они теперь не могут быть спонсорами армейцев? Как Гинер это видит? Мы ведь пляшем от экономики и зарплат людей. Они не могут платить за билет €100. У нас и так пока не ажиотажа», — сказал Иванов.

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По мнению президента «Урала», изменение статуса клубов на частный негативно скажется на состоянии российского футбола.

«Сейчас футбол — социальный проект. Ели бы давали за телевизионные права €1 млрд, тогда клубы могли бы существовать. Гинер знает все это и зачем-то говорит такие вещи. И вообще, сколько у нас частных клубов сейчас? Остальные пусть умирают, что ли? Считаю, этим мы окончательно убьем наш футбол», — заключил Иванов.

3 апреля в Госдуме состоялось заседание, посвященное финансированию профессиональных клубов, на котором Гинер заявил, что все клубы должны быть частными.