Спарринг-партнер Макгрегора Лобов перед стычкой назвал Нурмагомедова «ссыкуном»

Спарринг-партнер Конора Макгрегора Артем Лобов записал видеообращение Хабибу Нурмагомедову, в котором обвинил его в частых снятиях с боев и назвал «ссыкуном». Об этом сообщает «Советский спорт».

«Хабиб снимался уже шесть раз, у него там чуть-чуть заболело, задница или еще где-то. Так кто здесь «чикен» у нас? Кто боится, кто ссыкун?

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Сниматься он будет каждый раз. Что тут еще говорить?» — сказал Лобов.

Он добавил, что сам никогда не отказывается от поединков.

«Я работаю над своей техникой. Много потратил времени, энергии, пота и крови, чтобы достичь того, чего я достиг. Поэтому просто так я это не трачу на простых смертных. Для меня нужно, чтобы боец был серьезный. Чтобы был действительно хороший бой», — добавил Лобов.

Позже в отеле между спортсменами произошла стычка, по ходу которой Нурмагомедов призвал Лобова больше не говорить такие вещи.