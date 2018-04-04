«Салават Юлаев» расторг контракт с тренером Вестерлундом

Руководство уфимский «Салавата Юлаева» приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды Эрккой Вестерлундом. Об этом сообщает ТАСС.

«Салават Юлаев» и Эркка Вестерлунд приняли совместное решение о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию», — отметили в команде.

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Исполняющим обязанности главного тренера назначен Николай Цулыгин.

«Салават» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги вышел в плей-офф, в котором уступил челябинскому «Трактору» (3:4) во втором раунде.

Ранее сообщалось, что ярославский «Локомотив» продлил контракт с тренером Дмитрием Квартальновым.