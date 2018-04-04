Панарин в первом сезоне за «Коламбус» побил рекорд команды по очкам

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин установил рекорд команды по очкам, набранным в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает «Советский спорт».

На счету россиянина три очка (шайба+две передачи) в победной игре с «Детройтом». Таким образом он набрал 80 очков в сезоне (27+53) и установил рекорд команды, до этого принадлежавший Рику Нэшу, который заработал 79 баллов в сезоне-2008/09.

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«Коламбус» сыграет в плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» признал Малкина самым ценным хоккеистом в сезоне.