Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус» в матче Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» на выезде нанес разгромное поражение туринскому «Ювентусу» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, сообщает ТАСС.
В составе победителей дубль оформил Криштиану Роналду, еще одним голом отметился Марсело.
Реклама
На 66-й минуте встречи при счете 0:2 «Ювентус» остался в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Пауло Дибала.
Ответная встреча состоится в Мадриде 11 апреля.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
«Ювентус» (Турин, Италия) — «Реал» (Мадрид, Испания) — 0:3
Голы: 0:1 — Роналду — 3, 0:2 — Роналду — 64, 0:3 — Марсело — 72