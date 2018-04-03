Призер Игр-2018 пожаловалась на поведение допинг-офицеров

Российская лыжница Анастасия Седова выразила недовольство поведением допинг-офицеров, которых ей приходится ожидать на автозаправке за пределами закрытого города Саров. По ее словам, на ожидание специалистов спортсменка тратит по несколько часов в день, передает «Советский спорт».

«Одно из условий для восстановления РУСАДА заключалось в том, что мы не должны «ставить промежутки» в закрытых городах. Пришлось выезжать за колючку на автозаправку, что километрах в пяти от города. Сидим в автомобиле и ждем — вдруг приедут», — цитирует Седову teamrussia.pro.

23-летняя россиянка является бронзовым призером Олимпийских игр 2018 года.