Повторный бой между Головкиным и Альваресом отменен

Повторный поединок между казахстанским боксером, чемпионом мира по трем престижным версиям в среднем весе Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом не состоится, сообщает ТАСС.

По информации Boxingscene.com, в Лос-Анджелесе 3 апреля была проведена пресс-конференция Альвареса, на которой было принято решение об отмене боя.

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Изначально поединок казахстанца против мексиканца должен был состояться 5 мая в Лас-Вегасе. Затем в пробе Альвареса был найден кленбутерол. Промоутерская компания Golden Boy Promotions заявила, что запрещенное вещество оказалось в организме боксера после приема зараженного мяса, из-за которого в последнее время пострадали десятки мексиканских атлетов.

Ранее бывший чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Хулио Сесар Чавес — младший выразил готовность провести поединок против Головкина.