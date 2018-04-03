Волейболист Тетюхин завершит спортивную карьеру по окончании сезона

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола, директор и главный тренер «Белогорья» Геннадий Шипулин объявил о том, что доигровщик Сергей Тетюхин завершит спортивную карьеру в конце текущего сезона.

«Думаю, что этот сезон станет для него последним. Сергей сполна отдал стране, клубу и волейболу, ему рукоплескала вся страна на протяжении многих лет. Отмечу его человеческие качества, но мы так решили. Какие-то специальные мероприятия относительно его проводов пока не планировали», — цитирует Шипулина ТАСС.

42-летний Тетюхин выступал за сборную России по волейболу в период с 1996 по 2016 год (кроме 2010, 2013 и 2014 годов). В своей карьере он завоевал золото Олимпийских игр 2012 года, серебро Игр в Сиднее, а также он является двукратным бронзовым олимпийским призером.