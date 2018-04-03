Российских гандболисток лишили медалей Евро за мельдоний

Европейская гандбольная федерация (ИХФ) лишила молодежную женскую сборную России (игроки до 19 лет) серебряных наград чемпионата Европы 2017 года, передает ТАСС.

В январе сообщалось о том, что российские гандболистки Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина сдали положительный допинг-тест на мельдоний. Спортсменки были лишены медалей и дисквалифицированы на 20 месяцев.

Ранее стало известно, что срок дисквалификации трех российских гандболисток сокращен на три месяца.