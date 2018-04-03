Шайба Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения «Вашингтону»
«Вашингтон Кэпиталз» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:2, сообщает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили Никлас Бэкстрем, Алекс Чейссон, Андре Бураковски и Александр Овечкин, отметившийся своей 46-й шайбой в сезоне. У «Сент-Луиса» отличились Владимир Тарасенко, забросивший 32-й раз, и Патрик Берглунд.
Евгений Кузнецов отметился голевой передачей. Защитник Дмитрий Орлов очков не набрал. Форвард «блюзменов» Иван Бабрашев также остался без результативных баллов.
«Сент-Луис» с 92-я очками пока находится вне зоны плей-офф, отставая от «Колорадо» на один балл.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)
1:0 — Тарасенко (Бродзяк, Пьетранджело) — 03:38
1:1 — Бекстрём (Коннолли) — 20:51
1:2 — Чиассон (Ержабек) — 22:39
1:3 — Бураковски (Бекстрём, Орпик) — 27:54
2:3 — Берглунд (Бродзяк, Бортуццо) — 31:38
2:4 — Овечкин (Кузнецов) — 58:29 (en)