Лыжница Седова считает успешным выступление спортсменов на Олимпиаде в Корее

Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года лыжница Анастасия Седова считает, что спортсмены в Пхенчхане показали лучшее, на что способны. Слова спортсменки приводит ФАН.

«Каждый спортсмен стремится к медали и то, что мы ее получили, нам повесили их на шею, это грандиозное событие для нас было.

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И сейчас, когда я вспоминаю эти моменты, внутри какая-то теплота и даже гордость, что в такой ситуации — непростой для нашей страны — мы смогли показать то, что показали. Показали лучшее. Выжали из себя все силы», — отметила Седова.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала итоги Игр противоречивыми.