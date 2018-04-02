У «Формулы-1» появится собственный маскот Аксель

«Формула-1» на фестивале F1 Live в Шанхае представит маскот серии — талисман по имени Аксель, внешность которого не раскрывается. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Motorsport Week, фестиваль, проведение которого запланировано во время Гран-при Китая с 13 по 15 апреля, будет включать в себя заезды болидов, музыкальную программу и шоу-румы, посвященные киберспортивным соревнованиям по «Формуле-1».

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Отмечается, что открывать мероприятие будут трехкратный чемпион серии Джеки Стюарт и чемпион 2016 года Нико Росберг.

Помимо Шанхая в 2018 году фестивали пройдут в Марселе, Берлине и Майами в дни проведения Гран-при Франции, Германии и США соответственно.

Ранее пилот «Формулы-Е» посоревновался в скорости с двумя самолетами.