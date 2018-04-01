Поветкину предложили провести бой с британцем Уайтом

Промоутер Эдди Хирн объявил о том, что российскому боксеру Александру Поветкину выдвинуто предложение о проведении боя с британцем Диллианом Уайтом, передает «Советский спорт».

По информации The Mirror, поединок может состояться летом 2018 года.

«Я предложил ему бой с другим бойцом в июне, если он этого хочет, — с Диллианом Уайтом», — заявил Хирн.

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Сам Уайт выразил свою готовность выйти на ринг против Поветкина и заявил, что российский спортсмен является одним из претендентов на бой с действующим суперчемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин в пятом раунде нокаутировал Дэвида Прайса и защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.