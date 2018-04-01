ЦСКА впервые за 12 лет обыграл «Ростов» на выезде

Московский ЦСКА на выезде одержал победу над «Ростовом» в матче 24-го тура РФПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, сообщает ТАСС.

В составе армейцев мячи забили Георгий Щенников и Понтус Вернблум.

У хозяев единственным голом отметился Сверрир Ингасон.

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В последний раз красно-синие обыгрывали ростовчан на выезде в рамках чемпионата России в 2006 году.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — ЦСКА (Москва) — 1:2

Голы: 0:1 — Щенников — 44, 1:1 — Ингасон — 61, 1:2 — Вернблум — 75