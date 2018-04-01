Губерниев 1 апреля объявил о решении баллотироваться на пост главы СБР
Известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Союза биатлонистов России (СБР), передает «Советский спорт».
«Друзья! Пришла пора серьезно укрепить свои позиции в биатлоне! По многочисленным просьбам регионов принял решение баллотироваться на пост президента СБР!. За мной мощная поддержка людей! Спонсоры уже готовы, серьезные деньги дадут нефтяники, газовики и компании — производители майонеза!» — написал Губерниев в своем инстаграме.
Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Чепиков поддержал кандидатуру Владимира Драчева на пост президента СБР.
Друзья !!!! Пришла пора серьезно укрепить свои позиции в биатлоне!!! По многочисленным просьбам регионов принял решение баллотироваться на пост президента СБР !!!! За мной мощная поддержка людей !!! Спонсоры уже готовы , серьезные деньги дадут нефтяники , газовики и компании - производители майонеза !!!! Буду руководить. И комментировать !!!! Вместе наведём в биатлоне порядок !!!! Следите за новостями !!!! ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #выборы #сбр #президент #порядок #сборная #движениевверх #поддержкалюдей #регионы #ура #майонез #деньги #власть #президентсбр