У защитника «Баффало» Антипина диагностировано сотрясение мозга

Российский защитник «Баффало Сэйбрз» Виктор Антипин получил сотрясение мозга во время выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз», сообщает пресс-служба клуба.

В конце второго периода форвард «Нэшвилла» Скотт Хартнелл произвел силовой прием против Антипина. Россиянин после удара в спину влетел в борт и упал на лед и не смог подняться самостоятельно. В результате Антипина унесли в подтрибунное помещение на носилках.

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Ранее сообщалось, что российского защитника выписали из больницы.

Матч «Нэшвилл» — «Баффало» завершился победой гостей со счетом 7:4.