У защитника «Баффало» Антипина диагностировано сотрясение мозга

Хоккеисты «Баффало» Виктор Антипин (слева), Джек Айкел (по центру) и Джейк Маккейб Официальный сайт НХЛ

Российский защитник «Баффало Сэйбрз» Виктор Антипин получил сотрясение мозга во время выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз», сообщает пресс-служба клуба.

В конце второго периода форвард «Нэшвилла» Скотт Хартнелл произвел силовой прием против Антипина. Россиянин после удара в спину влетел в борт и упал на лед и не смог подняться самостоятельно. В результате Антипина унесли в подтрибунное помещение на носилках.

Реклама

Ранее сообщалось, что российского защитника выписали из больницы.

Матч «Нэшвилл» — «Баффало» завершился победой гостей со счетом 7:4.