Российская велогонщица выиграла однодневную гонку во Франции

Российская велогонщица Ольга Забелинская одержала победу в однодневной гонке «Гран-при Дивон-ле-Бэн» на дистанции 70 км, прошедшей во Франции, сообщает ТАСС.

Забелинская показала результат час и 45 минут.

37-летняя спортсменка является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в индивидуальной гонке с раздельным стартом, а также обладательницей двух бронзовых медалей Олимпиады в Рио-де- Жанейро.

Следующей гонкой для Забелинской станет многодневка «Тур Таиланда», который пройдёт с 8 по 10 апреля.