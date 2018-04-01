Бабиков выиграл пасьют на чемпионате России по биатлону
Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл гонку преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает ТАСС.
Серебряным призером стал Максим Цветков, третью позицию занял Евгений Гараничев.
Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск
Мужчины, гонка преследования, 12,5 км
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1. Антон Бабиков — 34.49,4 (2)
2. Максим Цветков — 5,8 (3)
3. Евгений Гараничев — 9,1 (3)
4. Александр Логинов — 12,9 (4)
5. Никита Поршнев — 18,5 (3)
6. Иван Томилов — 40,0 (0)...
8. Алексей Слепов — 53,8 (2)...
9. Дмитрий Малышко — 59,3 (3)