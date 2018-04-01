Бывший тренер Поветкина заявил о неготовности боксера к встрече с Джошуа

Бывший тренер российского боксера Александра Поветкина Александр Зимин заявил, что боксеру недостает необходимой формы ко встрече с британцем Энтони Джошуа. Слова специалиста приводит ТАСС.

«Саша справился, он сделал то, что нужно было. Конечно, от него всегда ждут ярких побед, но они будут, придут, ведь он должен восстановиться и реабилитироваться, набрать уверенности. Условия, в которых он проводил сейчас бой, я не считаю простыми, они очень сложные, но Поветкин справился. Были ошибки, но на таком уровне и при такой физический составляющей сложно работать без них», — сказал тренер.

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Зимин также отметил, что Поветкину следует выбрать правильную тактику для дальнейших действий.

«К бою с Джошуа надо еще прибавлять на взрывах, на повторах. Так судьба сложилась, его закошмарили, но он очень хороший боксер — он хорошо чувствует, думает и не теряется. Единственное, что ему нужно набрать форму и подсказать правильный тактический пункт — не надо выигрывать сразу все бои, но чем раньше, тем лучше», — добавил он.

Ранее Поветкин победил британца Дэвида Прайса в поединке, который прошел в Кардиффе.