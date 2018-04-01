В «Баффало» сообщили о самочувствии Антипина

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Фил Хаусли рассказал о состоянии защитника Виктора Антипина, который получил травму в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз». По его словам, игрок чувствует себя хорошо, передает ТАСС.

«Насколько я знаю, сейчас с ним все хорошо. Он сейчас в больнице, проходит обследование. Я еще не разговаривал с нашими врачами», — цитирует специалиста Associated Press.

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Ранее сообщалось, что российский защитник «Баффало» Антипин в конце второго периода покинул площадку на носилках из-за травмы, полученной после жесткого силового приема.

Матч «Нэшвилл» — «Баффало» завершился поражением хозяев со счетом 4:7.