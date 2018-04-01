Хоккеист сборной Чехии: Россия изначально была фаворитом Олимпиады-2018

Чешский нападающий «Нефтехимика» Андрей Нестрашил выразил мнение, что сборная Россия по хоккею заслуженно завоевала золотые медали на Олимпийских играх 2018 года.

«Они с самого начала были фаворитами этой Олимпиады — прекрасная команда, много отличных игроков. Я ощутил это на себе, когда играл против России на Кубке Карьяла и Кубке Первого канала. Они, безусловно, являются замечательной командой и заслуженно выиграли золото. Но оказать им сопротивление было можно.

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Это показала Германия, едва не обыгравшая Россию в финале. Можно только восхититься характером русских и индивидуальным мастерством их игроков, которые в сложной обстановке в конце матча смогли спасти ситуацию», — цитирует Нестрашила газета «Известия».

27-летний форвард не был заявлен в национальную команду на Олимпиаде в Пхенчхане, однако он выступал за свою сборную в матчах Еврохоккейтура.

Российская команда завоевала золото Игр-2018, обыграв в финальном матче турнира Германию со счетом 4:3.