«Питтсбург» победил «Монреаль» благодаря двум ассистам Малкина
«Питтсбург Пингвинз» на своем льду одолел «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2, сообщает ТАСС.
В составе «пингвинов» шайбы забросили Конор Шири, Патрик Хёрнквист, Карл Хагелин, Фил Кессел и Райли Шихэн.
У гостей отличились Джефф Питри и Джонатан Друен.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал две результативные передачи.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль) — 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)
0:1 — Питри (Галлахер, Байрон) — 08:42,
1:1 — Шири (Шихэн, Ханвик) — 09:41,
2:1 — Хёрнквист (Шульц, Кессел) — 10:18 (5x4),
3:1 — Хагелин (Малкин) — 14:36,
3:2 — Друен (Гальченюк, Галлахер) — 19:49 (5x4),
4:2 — Кессел (Кросби, Малкин) — 47:18 (5x4),
5:2 — Шихэн (Мяяття, Летанг) — 49:07 (5x4)