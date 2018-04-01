Передача Наместникова помогла «Рейнджерс» обыграть «Каролину» в матче НХЛ
«Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде одолел «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, сообщает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили Райан Спроул, которому ассистировал российский нападающий Владислав Наместников, а также Кевин Хейз.
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У хозяев автором единственного гола стал Джефф Скиннер.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
0:1 — Спроул (Кэри, Наместников) — 23:01,
0:2 — Хейз (Фаст) — 33:23 (4x5),
1:2 — Скиннер (Райан, Дальбек) — 48:07