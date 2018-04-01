Захарова заявила о желании Запада повлиять на проведение ЧМ-2018 в России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила предположение, что власти западных стран ведут активную работу, чтобы не допустить проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. По ее словам, вариант с отменой мундиаля в России невозможен, передает «Советский спорт».

«Вот у меня есть такое впечатление, что, знаете, есть такое русское выражение «трава не расти» — вот просто, что только бы убрать этот чемпионат мира по футболу из России. Все методы хороши. Все фокусируется только на этот футбольный мяч, который, не дай бог, все-таки коснется российского футбольного поля», — цитирует Захарову «Пятый канал».

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Чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля.

Ранее российский гроссмейстер, 13-й чемпион мира Гарри Каспаров призвал иностранных политиков к бойкоту чемпионата мира — 2018.