Британец Джошуа победил Паркера и объединил три титула чемпиона мира

Британский боксер, чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) Энтони Джошуа победил новозеландца Джозефа Паркера в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает ТАСС.

Бой завершился победой Джошуа единогласным решением судей. Теперь британец владеет тремя главными поясами в тяжелой весовой категории. В его активе не хватает титула Всемирного боксерского совета (WBC), который принадлежит американцу Деотнею Уайлдеру.

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Ранее сообщалось, что российский боксер Александр Поветкин в пятом раунде нокаутировал Дэвида Прайса и защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.

Теперь Джошуа может встретиться с Поветкиным в следующем бою.