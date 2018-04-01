Поветкин выразил благодарность британским болельщикам за поддержку

Российский боксер Александр Поветкин поделился впечатлениями после победы в поединке против британца Дэвида Прайса, который состоялся в Кардиффе. Россиянин поблагодарил всех британских болельщиков, которые оказали ему поддержку, сообщает ТАСС.

«Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня, люди в Великобритании действительно любят бокс. Я пытался прочувствовать дистанцию и понять, когда смогу нанести решающий удар. Хочу сказать всем людям в Кардиффе слова благодарности за теплый прием, который они мне оказали», — цитирует Поветкина Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Поветкин в пятом раунде нокаутировал Прайса и защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе.