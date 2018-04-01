Поветкин перед боем с Прайсом почтил память погибших в Кемерове
Российский боксер Александр Поветкин почтил память погибших в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово перед поединком с британцем Дэвидом Прайсом, передает «Советский спорт».
Поветкин вышел на ринг в черной футболке, на которой была размещена надпись «Кемерово, мы с тобой! 25.03.2018».
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25 марта в Кемерове в ТЦ «Зимняя вишня» произошел сильный пожар. В результате трагедии погибли 64 человек, среди которых 41 — дети.
Ранее сообщалось, что Поветкин нокаутировал Прайса.
Александр Поветкин вышел на бой против Дэвида Прайса в футболке в поддержку Кемерово. Болеем за Сашу!— Матч ТВ (@MatchTV) 31 марта 2018 г.
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