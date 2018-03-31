«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» в матче чемпионата Англии
«Манчестер Сити» одержал победу над «Эвертоном» в матче 32-го тура чемпионата Англии, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Лерой Зане, Габриэл Жезус и Рахим Стерлинг. У хозяев мяч забил Янник Боласье.
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Футбол. Чемпионат Англии. 32-й тур
«Эвертон» (Ливерпуль) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 1:3
Голы: 0:1 — Зане, 4; 0:2 — Жезус, 12; 0:3 — Стерлинг, 37; 1:3 — Боласье, 63