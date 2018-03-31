Гол Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Кристал Пэлас» в чемпионате Англии
«Ливерпуль» вырвал победу в матче 32-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас», сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Садио Мане и Мохамед Салах. У хозяев мяч забил Лука Миливоевич.
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«Кристал Пэлас» потерпел пятое поражение в последних шести матчах.
Футбол. Чемпионат Англии. 32-й тур
«Кристал Пэлас» (Лондон) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 1:2
Голы: 1:0 — Миливоевич, 13; 1:1 — Мане, 49; 1:2 — Салах, 84