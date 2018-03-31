Экс-президента «Адмирала» задержали по делу о хищении 752 млн рублей

Экс-президент хоккейного клуба «Адмирал» Зиявудин Магомедов задержан сотрудниками правоохранительных органов на 48 часов, сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что Магомедов является совладельцем группы «Сумма», где 30 марта прошли обыски по делу о хищении 752 млн рублей при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде.

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«Сумма» является генеральным партнером «Адмирала». Магомедов руководил клубом с 2015 по 2017 год.

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