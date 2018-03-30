Юрист назвал максимальный срок наказания экс-врача «Спартака» за избиение школьника

Юрист Владимир Старинский в интервью «Газете.Ru» рассказал, какое наказание грозит бывшему врачу «Спартака» Лю Хуншену за избиение одного из подростков в Москве.

«На квалификацию деяния будут влиять конкретные обстоятельства произошедшего. Во-первых, необходимо установить какой вред здоровью причинен потерпевшему. Это делается с помощью судебно-медицинской экспертизы. В зависимости от нее деяние может быть квалифицировано по ст. 111 или 112 УК РФ. Также имеет значение возраст мальчика. Если будет установлен тяжкий вред здоровью и мальчик — потерпевший старше 14 лет, наказание по части первой статьи 111 УК РФ может составить до восьми лет лишения свободы», — сказал юрист.

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Он также отметил, что в случае причинения вредя здоровью средней тяжести китайскому врачу грозит срок до трех лет лишения свободы.

«Квалифицирующий признак может присутствовать, если пострадавшее лицо было малолетним (до 14 лет). Тогда наказание увеличивается до 10 и 5 лет лишения свободы соответственно. Для возбуждения уголовного дела заявления родителей потерпевшего не требуется», — добавил Старинский.

Пострадавшему диагностирован перелом берцовой кости левой ноги.

Ранее сообщалось, что экс-врачу «Спартака» грозит до пяти лет тюрьмы за избиение школьника. Родители ребенка решили не привлекать Хуншена к уголовной ответственности.