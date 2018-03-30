Две передачи Панарина помогли «Коламбусу» разгромить «Калгари»
«Коламбус Блю Джекетс» разгромил «Калгари Флеймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:1, сообщает ТАСС.
В составе победителей хет-трик на счету Пьера-Люка Дюбуа. По одной шайбе забросили Маркус Хянникяйнен и Маркус Нутиваара. У «Калгари» отметился Крис Стюарт.
Форвард «Блю Джекетс» Артемий Панарин отдал две голевые передачи. Голкипер Сергей Бобровский отразил 37 из 38 бросков.
Это поражение стало для «огней» седьмым подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Калгари Флеймз» (Калгари) — «Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
0:1 — Хянникяйнен (Калверт) — 02:09
0:2 — Дюбуа (Эткинсон, Панарин) — 12:23
0:3 — Дюбуа (Панарин, Эткинсон) — 23:55
0:4 — Нутиваара (Мюррей, Ванек) — 50:58
0:5 — Дюбуа (Бьоркстранн, Милано) — 55:23
1:5 — Стюарт (Лазар, Джиордано) — 59:38