Вторая шайба Свечникова в НХЛ помогла «Детройту» выиграть у «Баффало»
«Детройт Ред Уингз» обыграл .«Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6:3, сообщает ТАСС.
В составе победителей отличились Дилан Ларкин, Даррен Хелм, Энтони Манта, Андреас Атанасиу, Дэнни ДеКайзер и Евгений Свечников, забросивший вторую шайбу в нхловской карьере. У «Баффало» отметились Джек Айкел, Райан О′Райлли и Эван Родригес.
На счету Свечникова, который провел на льду 11 минут 42 секунды, также голевая передача.
Эта победа стала для «Детройта» второй подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало Сейбрз» (Баффало) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)
1:0 — Айкел (Поменвиль, Гуле) — 03:16
2:0 — О'Райлли (Райнхарт, Ристолайнен) — 07:11 (5x4),
2:1 — Ларкин (Свечников) — 07:41
2:2 — Хельм (Нильсен) — 25:21 (4x5),
2:3 — Манта (Хикеттс, Нильсен) — 36:26 (5x4),
2:4 — Атанасиу (Абделкейдер, Кронвалль) — 41:50
3:4 — Родригес (Миттельштадт) — 44:51
3:5 — Декайзер (Нюквист, Зеттерберг) — 50:10
3:6 — Свечников (Манта, Ларкин) — 56:59