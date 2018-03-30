Владелец «Вашингтона» сожалеет о 13-летнем контракте Овечкина

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис сожалеет, что подписал контракт с нападающим Александром Овечкиным на 13 лет, а не 15. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Жалею ли я о 13-летнем контракте Овечкина? Да, жалею, что это был не 15-летний контракт.

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Дэвид Стерн (комиссар Национальной баскетбольной ассоциации — «Газета.Ru») позвонил мне и сказал: «Ты пожалеешь об этом. Я думал, что ты умный парень, а это самая глупая вещь, которую я видел», — приводит слова Леонсиса журналист Стивен Вайно на своей странице в твиттере.

Нынешнее соглашение Овечкин было заключено в 2008 году и действует до 2021 года.

Ранее сообщалось, что Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси.