Российские теннисисты Хачанов и Рублев вышли в финал турнира в Майами

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев, выступающие в парном разряде, уверенно вышли в финал турнира серии «Мастерс 1000» в Майами. Об этом сообщает «Советский спорт».

В матче за выход в финал россияне разгромили американцев Сэма Куэрри и Стива Джонсона со счетом 6:3, 6:1. Встреча продлилась всего 44 минуты.

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За титул спортсмены поспорят с победителями встречи Боб и Майк Брайан — Ян-Леннард Штруфф и Бен Маклаклан.

Ранее американская теннисистка Винус Уильямс не смогла выйти в полуфинал турнира в Майами.