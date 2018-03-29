Матчи в Казахстане начнутся с минуты молчания в память о трагедии в Кемерово
Ближайшие матчи Казахстанской футбольной премьер-лиги и Первой лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерове. Об этом сообщает ТАСС.
«Казахстанская федерация футбола, Профессиональная футбольная лига Казахстана, футбольные клубы страны разделяют горечь утраты вместе с семьями жертв трагедии, случившейся в Кемерово.
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Выражаем соболезнования и слова поддержки членам семей погибших, всем, кто потерял родных и близких в столь масштабном пожаре. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана.
Ранее фанаты российских клубов договорились провести провести первые таймы в тишине.