Матчи в Казахстане начнутся с минуты молчания в память о трагедии в Кемерово

Ближайшие матчи Казахстанской футбольной премьер-лиги и Первой лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерове. Об этом сообщает ТАСС.

«Казахстанская федерация футбола, Профессиональная футбольная лига Казахстана, футбольные клубы страны разделяют горечь утраты вместе с семьями жертв трагедии, случившейся в Кемерово.

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Выражаем соболезнования и слова поддержки членам семей погибших, всем, кто потерял родных и близких в столь масштабном пожаре. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Казахстана.

Ранее фанаты российских клубов договорились провести провести первые таймы в тишине.