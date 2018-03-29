Россиянин Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ

Российский хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан второй звездой игрового дня НХЛ, сообщает ТАСС.

В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» Кузнецов отметился голом и результативной передачей.

Первой зведой признан защитник «Аризоны Койотс» Кевин Коннотон, оформивший дубль в поединке с «Вегас Голден Найтс» (3:2), третьей — нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер, на счету которого два очка (1+1) в матче с «Флоридой Пантерз» (4:3).