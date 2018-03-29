Шайба Проворова принесла «Филадельфии» победу над «Колорадо»

«Филадельфия Флайерз» выиграла в гостях у «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает ТАСС.

В составе победителей отличились Клод Жиру и Иван Проворов, в активе которого теперь стало 15 шайб. У «Колорадо» отметился Мэттью Ньето.

Реклама

Форвард «лавин» Наиль Якупов не набрал баллов за результативность. Защитник Никита Задоров отметился шестью силовыми приемами. Проворов также отличился голевой передачей и пятью хитами.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

0:1 — Жиру (Проворов, Гостисбеер) — 10:24

0:2 — Проворов (Макдоналд, Уил) — 18:12

1:2 — Ньето (Джонсон, Тонинато) — 25:36