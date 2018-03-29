Шайба Дадонова не помогла «Флориде» в матче с «Торонто»

«Торонто Мейпл Лифс» одержал победу над «Флоридой Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:3, сообщает ТАСС.

В составе победителей отличились Митч Марнер, Остон Мэттьюс, Патрик Марло и Джеймс ван Римсдайк. У «Флориды» дубль оформил Джонатан Юбердо, еще одна шайба на счету Евгения Дадонова, который отличился 25-й шайбой в сезоне.

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Защитник «листьев» Никита Зайцев провел на льду 22 минуты 18 секунд, отметившись показателем полезности »-3». Форвард «пантер» Максим Мамин не отметился результативными действиями, заработав полезность »-1».

«Торонто» выиграл три из последних четырех матчей. «Флорида» пока не попадает в плей-офф, отставая от восьмой строчки на три очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — «Флорида Пантерз» (Санрайз) — 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)

1:0 — Марнер (Райлли, Плеканец) — 03:05

2:0 — Мэттьюс (Нюландер, Гардинер) — 09:24

3:0 — Марло (Марнер) — 13:55

3:1 — Юбердо (Мальгин) — 17:49

3:2 — Юбердо (Трочек, Писик) — 35:08

4:2 — ван Римсдайк (Бозак, Браун) — 51:48

4:3 — Дадонов (Яндл, Экблад) — 58:34 (6x5)