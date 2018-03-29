Шахматист Непомнящий: Каруана показал феноменальный уровень на турнире

Чемпион Европы, титулованный российский гроссмейстер Ян Непомнящий считает феноменальным выступлением американца Фабиано Каруаны, выигравшим турнир претендентов.

«Итоговый результат Каруаны — девять очков из 14 — говорит о том, что он феноменально отыграл этот турнир, — цитирует Непомнящего газета «Известия». Это лучший результат за последние годы».

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Он отметил, что Каруана более ровно прошел турнир.

«Да, Дин Лижэнь сыграл в Берлине без поражений, но добился всего одной победы. На счету Каруаны — пять выигранных партий.

Считаю, что переломным моментом турнира стала встреча американца с Владимиром Крамником в четвертом туре. Крамник допустил серьезную ошибку в концовке и потерпел нелогичное поражение. После этого Владимир попытался отыграться и много — порой неоправданно — рисковал, а Каруана, наоборот, обрел уверенность в себе», — добавил Непомнящий.

Ранее сообщалось, что Каруана выиграл турнир претендентов по шахматам..