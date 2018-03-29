Директор «Челси» Грановская заняла пятое место в рейтинге самых влиятельных женщин
Директор лондонского «Челси» Марина Грановская стала пятой в рейтинге самых влиятельных женщин в мировом спорте, который составил Forbes. Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщает официальный сайт журнала, на первом месте оказалась генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура из Сенегала.
В первую десятку вошла одна действующая спортсменка. Ей стала датская теннисистка Каролина Возняцки, занявшая восьмую позицию.