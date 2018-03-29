СМИ: футболисты сборной России сдали 80 допинг-проб в марте

Футболисты сборной России сдали 80 допинг-проб во время мартовского сбора команды. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Как сообщил источник близкий к Российскому футбольному союзу, игроки четыре раза сдавали анализы: дважды на внесоревновательном контроле и после матчей с Бразилией и Францией.

Реклама

С учетом матчей в Лиге Европы некоторые футболисты сдали около 100 анализов. Все допинг-пробы в период с 8 по 21 марта были отрицательными. Данных по двум последним сдачам еще нет.

Ранее Федор Смолов поблагодарил болельщиков сборной.