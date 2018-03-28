Глава ФСБР назвал невыдачу американских виз борцам бредом сумасшедшего

Чемпион Олимпийских игр по вольной борьбе Сослан Рамонов, президент Федерации спортивной борьбы... ТАСС

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал ситуацию с невыдачей американских виз российским борцам бредом сумасшедшего. Слова специалиста приводит «РИА Новости».

«Мне кажется, американцы совсем уже не туда загребают. Это уже перебор! Я бы не сказал, что это предвзятое отношение к нам. Отношения к нам просто нет, это перебор», — сказал функционер.

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Мамиашвили также заявил, что этот отказ является мелким поступком.

«Совсем уже совесть потеряли, соблюдали бы хоть какие-то рамки приличия. Смешно уже, на спортсменах отыгрываются. Это бред сумасшедшего. Этот отказ — это так мелко! Правильно сказал наш лидер — слабенькие они все», — заключил он.

Ранее сообщалось, что российские борцы не выступят на Кубке мира в США из-за проблем с визами.