Российские теннисисты Хачанов и Рублев вышли в полуфинал турнира в Майами

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев стали полуфиналистами в парном разряде на турнире в Майами. Об этом сообщает ТАСС.

В четвертьфинале спортсмены обыграли австрийца Оливера Мараха и хорвата Мате Павича со счетом 6:4, 7:6. В полуфинале россияне сыграют с победителями матча Стив Джонсон/Сэмом Куэрри из США и Роберт Фара/Хуан-Себастьян Кабаль из Колумбии.

Ранее Мария Шарапова подала заявки на турниры серии Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде и Риме.