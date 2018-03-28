Макарова и Веснина пробились в полуфинал турнира в США в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина обыграли украинку Людмилу Киченок и россиянку Аллу Кудрявцеву в четвертьфинальном матче парного турнира в Майами, сообщает «Советский спорт».

Встреча, которая длилась час и 17 минут, завершилась победой россиянок в двух сетах со счетом 6:2, 6:4.

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В 1/2 финала турнира Макарова и Веснина сыграют с победительницами противостояния Эшли Барти (Автралия) / Коко Вандевей (США) — Надежда Киченок (Украина) / Анастасия Родионова (Австралия).

Майами. Парный разряд (ж) 2018. 1/4 финала

Екатерина Макарова / Елена Веснина (Россия) — Людмила Киченок (Украина) / Алла Кудрявцева (Россия) — 6:2, 6:4