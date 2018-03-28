Карякин назвал заслуженной победу американца Каруаны на турнире претендентов

Российский гроссмейстер Сергей Карякин подвел итоги своего выступление на турнире претендентов, победу в котором одержал американский шахматист Фабиано Каруана.

«Тяжело выиграть турнир претендентов, когда, мягко говоря, так неудачно стартуешь. Такое со мной уже случалось в Ханты-Мансийске в 2014-м. Тогда я тоже прибавил во втором круге, но до итоговой победы этого оказалось недостаточно.

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В Берлине я совершил похожий камбэк, но Фабиано очень здорово играл в двух последних турах. Даже если бы сегодня я обыграл китайца, это бы ничего не изменило. Американец заслуженно занял первое место», — цитирует Карякина газета «Известия».

Он также отметил, что его окончательный результат на турнире является удовлетворительным, и поблагодарил болельщиков за поддержу.

Ранее сообщалось, что Каруана выиграл турнир претендентов по шахматам.