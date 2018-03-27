Стал известен состав сборной России по футболу на матч с Францией

Тренерский штаб сборной России по футболу опубликовал стартовый состав сборной России на контрольный матч против команды Франции. Об этом сообщает «Советский спорт».

Товарищеский матч состоится 27 марта в Санкт-Петербурге в 18:50.

Ранее сообщалось, что в Петербурге будут развивать туризм для спортивных болельщиков.