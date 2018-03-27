Стал известен состав сборной России по футболу на матч с Францией
Тренерский штаб сборной России по футболу опубликовал стартовый состав сборной России на контрольный матч против команды Франции. Об этом сообщает «Советский спорт».
Товарищеский матч состоится 27 марта в Санкт-Петербурге в 18:50.
Ранее сообщалось, что в Петербурге будут развивать туризм для спортивных болельщиков.
Стартовый состав @TeamRussia на матч с Францией #RUSFRA pic.twitter.com/Mdxt9v0Fjn— Сборная России (@TeamRussia) 27 марта 2018 г.