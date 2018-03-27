Овечкина признали первой звездой матча НХЛ

Российский форвард и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата лиги против «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщает «Советский спорт».

Нападающий забросил шайбу и сделал результативную передачу. Всего Овечкин провел на льду 17 минут 41 секунду, нанеся по воротам соперника восемь бросков.

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Второй звездой стал еще один россиянин из «Вашингтона» Евгений Кузнецов, который сыграл 17 минут 36 секунд и также отметился голом и передачей.

Ранее сообщалось, что Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси.